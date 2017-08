Projeto ‘Anjo da Guarda da Mulher’ deve sair do papel em 30 dias

Foto: Divulgação

O programa Anjo da Guarda da Mulher deve entrar em funcionamento em até um mês, conforme previsão da Secretaria de Segurança de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa de autoria da vereadora Germina Dottori (PV), aprovada na câmara em março, foi discutida nesta quarta-feira entre ela e o secretário Rômulo Gobbi, que espera se reunir ainda com o Judiciário, o Ministério Público e com a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), antes da efetiva implantação.

O objetivo do programa é monitorar o cumprimento das medidas protetivas de urgência às mulheres que obtiveram a concessão do benefício, acolher e orientar as que se encontram em situação de violência, encaminhando-as aos órgãos da rede de atendimento, prevenir e combater os diversos tipos de violência e promover estudos, palestras, seminários e outros eventos.

O objetivo do responsável pela segurança no município é implantar a ação em até 30 dias. “Nós queremos traçar os mecanismos que serão utilizados e pretendemos visitar a cidade de Limeira para conhecer com o programa deles funciona. A gente quer que o projeto comece forte, para ser efetivo”, explicou o secretário.