Proibição de fogos de artifícios é rejeitada em Santa Bárbara

Polêmico, o Projeto de Lei que proíbe a venda e queima de fogos de artifícios que produzem estampidos foi rejeitado em mais uma cidade da RPT (Região do Polo Têxtil). Depois de Americana, foi a vez de Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira, enterrar por, pelo menos, um ano o assunto. O parecer contrário ao Projeto de Lei de autoria do vereador Celso Ávila (PV) foi aprovado por 11 dos 19 parlamentares.

Uma das autoras do parecer contrário, a vereadora Germina Dotorri (PV) reforçou que o projeto tinha vício de iniciativa, mas não negou que o assunto tenha gerado embate entre os parlamentares durante a reunião. “É um projeto polêmico. E aí têm associações de animais por trás, essas coisas. Foi isso que discutimos lá dentro, mas acabou que o parecer foi mantido”, pontuou. A vereadora disse também que desconhece iniciativas de deputados que representam a região de levar o assunto à esfera federal.

OUTROS

Nesta terça-feira os parlamentares também aprovaram uma alteração nas regras de segurança para distribuidores de gás de cozinha. O Projeto de Lei do vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV) adequou as exigências da prefeitura ao cobrado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). “Muitos conseguiam autorização dos Bombeiros empacavam nas normas da prefeitura, que já estava com a legislação um pouco defasada com relação a agência reguladora”, comentou o autor.