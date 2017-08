Procurado por latrocínio é detido com drogas em S.Bárbara

Em patrulhamento pelo bairro Jardim Pântano, os militares encontraram o veículo e decidiram pela abordagem. O motorista do carro disse ter dado uma carona para o homem e que ele estaria escondido na casa dele. A PM foi até o local e encontrou o homem escondido no forro, atrás de uma caixa d’água.

A PM informou que recebeu uma denúncia de que ele era procurado pela Justiça e que tinha deixado a residência onde mora, no Jardim das Orquídeas, acompanhado de outro rapaz em um Citroen Xsara Picasso de cor preta. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça por latrocínio, foi preso neste domingo (27) por tráfico de drogas. Ele foi preso no bairro Jardim Pântano, em Santa Bárbara d’Oeste, com maconha e cocaína. Segundo informações da PM (Polícia Militar), ele estava preso por latrocínio na Penitenciária de Valparaíso e fugiu da prisão em 2016. O homem ainda tinha passagem por dois roubos.

O homem confessou que era fugitivo do sistema penitenciário e que tinha deixado uma sacola com maconha em sua residência, no Jardim das Orquídeas. A PM foi até o local e encontrou 205 porções de maconha, já embaladas e divididas em 14 kits, e uma de cocaína.

Ele foi levado para a Delegacia de Santa Bárbara d’Oeste, onde foi preso.