Primeira sessão do ano tem sete projetos em pauta

A primeira sessão ordinária de 2017, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (17), terá quatro vetos e sete projetos. A reunião começa às 14 horas e será transmitida ao vivo pela Internet, no site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e pela rádio Santa Bárbara FM, 95,9MHz.

De autoria do Poder Executivo, a primeira propositura prevista na pauta de votação é um projeto de Lei Complementar que dispõe sobre autorização para a desafetação e alienação de área pública, constituída por uma viela de passagem, localizada no Jardim Panambi. Com a autorização, a Prefeitura poderia vender a área aos proprietários dos imóveis que fazem divisa com esse local. Com essa venda, conforme avaliação de diferentes imobiliárias, a Prefeitura poderia receber mais de R$ 87 mil.

Também de autoria do Poder Executivo, será votado um projeto de Lei Complementar que altera o artigo 7º da Lei Complementar 66/2009. Na prática, o projeto regulamenta o pagamento da sexta parte, benefício equivalente a um sexto do salário base dos servidores municipais, concedido àqueles que completarem 25 anos de serviço efetivamente prestado. Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Em seguida, serão apreciados dois projetos apresentados em 2016 pelo ex-presidente da Câmara, o então vereador Edison Carlos Bortolucci Júnior, o Juca (PSDB). O primeiro, dispõe sobre a organização e funcionamento das feiras livres noturnas em Santa Bárbara d’Oeste. Já o segundo denomina nome de rua localizada ao lado e ao fundo da Empresa Dresser-Rand do Brasil, no Jardim Santa Rita de Cássia, em homenagem a Oswaldo Buani, quem intermediou a vinda da empresa para o município.

De autoria do vereador Celso Ávila (PV), será apreciado um projeto de lei que institui o evento denominado Festival Gastronômico no calendário oficial de eventos do município.

Ainda na sessão, está prevista a votação de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), visando à prestação de assistência à saúde, norteada pelos princípios do SUS (Sistema Único de Saúde).