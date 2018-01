Primeira campanha de doação de sangue tem saldo positivo em SB

A primeira Campanha de Doação de Sangue de 2018 em Santa Bárbara d’Oeste contou com muita solidariedade. Compareceram nesta terça-feira (9), no Lions Clube Centro, 77 doadores, sendo coletadas 53 bolsas. Além disso, 13 doadores compareceram pela primeira vez e foram realizados 15 cadastros voluntários de Doação de Medula Óssea. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

Segundo membros do Lions Clube, o resultado foi extremamente positivo e superou as expectativas. Em parceria com a Prefeitura, a entidade contribuiu para que o estoque do Banco de Sangue do Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) se normalize o mais breve possível, uma vez que no mês de janeiro, o número de doação diminui por conta do período de férias, viagens e festas, sendo neste mesmo período aumenta a demanda pela necessidade de doação de sangue.

A iniciativa é do Hemocentro da Unicamp, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Lions Clube Centro e Pérola e apoio da Pastoral da Saúde de Santa Bárbara. As próximas Campanhas serão nos dias 6 de março, 8 de maio, 3 de julho, 4 de setembro e 6 de novembro. O Lions Clube está localizado na Rua dos Antúrios, 96, na Vila Dulce.