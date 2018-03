Preso por tráfico diz que ganhava R$ 100 por três horas de trabalho

Um coletor de 29 anos, preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (21), em Santa Bárbara d’Oeste, disse que ganharia R$ 100 para “trabalhar” das 21 horas à meia-noite em um ponto de venda de entorpecentes na Rua Reverendo João Feliciano Pires, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Com ele, guardas municipais apreenderam uma porção de maconha e 22 de cocaína, além de R$ 152. Foto: Arquivo/O Liberal

O flagrante aconteceu por volta das 23h30, meia hora antes de o suspeito encerrar o “turno”. O coletor conversava com um outro homem, que ao ver a viatura da guarda, fugiu por uma viela. O suspeito jogou algo no chão e também tentou fugir, mas foi impedido pelos patrulheiros.

O coletor alegou que a maconha era para consumo próprio e as porções de cocaína para venda. Disse ainda que os R$ 152 encontrados com ele eram provenientes do comércio de drogas e que receberia R$ 100 por três horas trabalhadas. O suspeito foi apresentado na delegacia do município e depois encaminhado para a cadeia local.

Ainda em Santa Bárbara, um desempregado de 30 anos foi preso após ser flagrado com 20 porções de cocaína na tarde desta quarta-feira, na Vila Pântano. Ele tentou se desfazer da droga, mas foi impedido por policiais militares. O caso foi registrado no 2ºDP (Distrito Policial) e o suspeito levado para a cadeia do município.