Prefeitura sinaliza 100% das ruas e avenidas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), recebeu a última remessa de placas denominativas para serem instaladas em ruas e avenidas da cidade. Iniciado em 2013, o projeto instalou 6.779 placas, com 100% das vias do município sinalizadas, finalizando os serviços nos bairros Parque das Nações, Residencial Dona Margarida, San Marino e Vila Bortoletto. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara-Divulgação

Segundo o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, todos os bairros que necessitavam foram abrangidos. “Este trabalho é de suma importância colocado em prática após solicitação do prefeito Denis Andia. Foram anos em que essa ação foi esquecida. Identificamos as ruas em todas as esquinas, facilitando a locomoção das pessoas. A partir de agora, assim que esta última remessa seja instalada, a Prefeitura cuidará apenas da manutenção, troca de algumas degradadas ou retiradas por vândalos”, explicou.

Nas instalações foram empenhados os funcionários da Defesa Civil com ações que contaram com o auxílio de mão de obra alternativa, de pessoas sentenciadas por penas de menor potencial ofensivo. Caso seja necessário, os serviços para instalação ou troca de placas podem ser solicitados por meio do telefone (19) 3457.9444.