Prefeitura planeja 33 intervenções na malha viária

À frente do projeto, a secretária de Planejamento, Angela Soeiro, disse que o Plano Diretor representa uma atualização no sistema viário. “Desde 2006, que é a data do plano vigente, a cidade cresceu e se modificou. O que estamos fazendo é preservar alguns pontos de vias para que Santa Bárbara possa crescer dentro de um desenho urbano adequado”, comentou.

Além das construções, o chefe do Executivo também quer que a partir de agora, antes de se estabelecerem no município, empresas e empreendimentos apresentem um plano detalhado de impacto de vizinhança, que vão desde possíveis problemas estruturais até o aumento no fluxo de pessoas e carros na região de interesse.

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste se preparam para votar, nas próximas semanas, a atualização do Plano Diretor, um projeto que definirá o futuro e a expansão da cidade dentro de um período de dez anos. De autoria do prefeito Denis Andia (PV), a proposta aponta, entre diversas diretrizes, 33 intervenções na malha viária que deverão ser feitas no município como forma de preservar o desenho urbano e melhorar o tráfego.

Foto: Reprodução

O “desenho” ao qual a secretária se refere projeta, por exemplo, uma grande avenida saindo do São Joaquim até o limite com Americana, no Distrito Industrial, acompanhando a linha de transmissão de energia da CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista).

Outras interligações sonhadas pelo Executivo estão entre a Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano com a Avenida Bandeirantes ou a conexão direta entre os bairros Residencial Furlan e Jardim Vila Rica. As 33 áreas de interesse viário podem ser consultadas no portal online do LIBERAL.

Mais carros

A palavra de ordem dos gestores é realmente trânsito. Prova disso é que os estudos de impacto de vizinhança, outro tópico que foi atualizado no novo plano, tiveram os critérios definidos pela primeira vez muito pela preocupação em abrir vias e fazer a semaforização correta dos pontos, segundo relatou Soeiro.

“O que eu vejo que muda muito com o estabelecimento de uma empresa é o aumento de fluxo de veículos. Quando um empreendimento se estabelece é necessário colocar semáforos em uma esquina, alargar uma via, rever o trânsito do entorno. Solicitar este estudo é um jeito de antecipar o problema e fazer com que o empregador assuma também uma parte dos ônus que traz consigo. A empresa oferece coisas positivas, como empregos, mas também precisa participar do prejuízo”, pontuou.

Se aprovado pela câmara, passarão a ser obrigados a entregar os estudos de impacto residenciais, clubes, shoppings, comércios e até escolas. A prefeitura pede que sejam avaliados desde emissão de ruídos, poluição e movimentação de terra até mudanças na avaliação imobiliária da região e justificativas que comprovem que a instalação será mais benéfica do que prejudicial a população.

Fórum quer que projeto seja rediscutido

Documento fundamental para a expansão do município, o Plano Diretor já está enfrentando resistência. O coordenador do Fórum da Cidadania e ex-vereador Antonio Pereira (PT) se reuniu nesta quinta-feira com o presidente da câmara Ducimar de Jesus Cardoso, o Kadu Garçom (PR), para pedir que o projeto não seja votado em regime de urgência.

Para o ex-parlamentar as audiências públicas para debater o assunto foram convocadas “em cima da hora” e não houve tempo hábil para que as entidades ligadas ao desenvolvimento pudessem avaliar a proposta.

“Esse é um documento muito importante e não pode ser votado assim. Algumas questões como o zoneamento de áreas de interesse social, por exemplo, não estamos de acordo. Ficaram muito longe os terrenos para construir habitações populares, próximo à Chácara Recreio, Cruzeiro do Sul por exemplo, quando existem muitos terrenos públicos para exploração em áreas mais centrais”, argumento.

A secretária de Planejamento, Angela Soeiro, defendeu que a tramitação em regime de urgência atende uma questão legal. “A velocidade se dá por conta do tempo. O plano deveria ter sido atualizado ano passado e esse prazo já venceu”, pontuou.