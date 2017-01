Prefeitura firma convênio com a Apae para atender demanda

O Poder Executivo de Santa Bárbara d’Oeste protocolou projeto de lei na Câmara Municipal autorizando convênio com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). A propositura, de autoria do prefeito Denis Andia (PV), é a primeira do ano.

Pela proposta, o município repassará mensalmente à Apae, R$ 211.419,53. O montante corresponde aos serviços conveniados, efetivamente prestados, de acordo com os valores unitários de cada procedimento, previstos na tabela do Ministério da Saúde/SUS (Sistema Único de Saúde).

Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

O convênio prevê a prestação de atendimento aos pacientes encaminhados pela Rede Municipal de Saúde nas áreas de fisioterapia, audiometria vocal e tonal e impedanciometria, assim como atendimento exclusivo para os alunos da Apae, portadores de deficiência mental, múltipla e autismo nas áreas de ortopedia, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outras.

A Apae de Santa Bárbara atende 532 pessoas com idade de 0 a 68 anos. Por mês, realiza, em média, 4,6 mil atendimentos na área de fisioterapia e 290, de audiometria.