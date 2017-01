Prefeitura deve quitar 13º salário no dia 30 deste mês

Em resposta ao vereador Antonio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (PDT), a Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste informou que deve quitar o 13º salário dos servidores no dia 30 deste mês.

Por meio de um requerimento protocolado em dezembro de 2016, o parlamentar questionou a Administração Municipal sobre o atraso no pagamento do benefício. Nesta segunda-feira (9), o vereador recebeu uma resposta assinada pelo secretário de Governo, Rodrigo Maiello, informando que já foi efetuado o pagamento de R$ 1,2 mil para todos os funcionários públicos.

LEIA TAMBÉM: Rapaz é espancado em roubo durante a madrugada

Ainda segundo a nota, os que recebem acima desse valor, o que corresponde a 1.500 servidores, receberão o restante do valor no próximo dia 30. Para quitar a folha de pagamento do 13º salário, serão necessários R$ 9,3 milhões.