Prefeitura de SB busca R$ 29,3 milhões do BNDES

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), quer aumentar em R$ 9 milhões o pedido de empréstimo junto ao BNDES(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a construção do “Poupatempo Municipal”. A autorização para o empréstimo já havia sido dada pela câmara, em agosto de 2015, para um montante de aproximadamente R$ 20,3 milhões. Dois anos depois e sem dar início ao projeto que ocupará o antigo prédio do Centro de Especialidades e que concentrará todos os serviços de atendimento à população, o prefeito encaminhou ao Legislativo nesta terça-feira a nova proposta reajustada.

A justificativa para o acréscimo de R$ 9 milhões no projeto original seria a finalização da sondagem do terreno, que revelou um custo maior para execução da fundação, além de outros itens como a climatização do prédio, instalação de sistema de reuso da água e iluminação por led, bem como a atualização tecnológica dos equipamentos previstos inicialmente. O montante, cuja previsão de juros é

de 2,2% ao ano, deve ser pago em 96 meses. Foto: Leon Botão / O Liberal

De acordo com a prefeitura, o projeto inicial não pode ser executado por “alguns entraves burocráticos” além da “forte crise econômica que atingiu o País”. O empréstimo nem chegou a ser contratado na época. Também não há ainda cronograma para esta nova etapa de construção. Apesar disso, a prefeitura já estima uma economia anual de R$ 3 milhões com a concentração dos departamentos públicos em um único local, tirando assim do aluguel alguns setores que hoje ocupam prédios terceirizados.