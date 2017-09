Prefeitura recolhe 62 placas e faixas afixadas de forma indevida

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste-Divulgação

Sessenta e duas placas e faixas fixadas de forma indevida em Santa Bárbara d’Oeste foram retiradas pela Prefeitura no último fim de semana. A operação da Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas foi realizada na Zona Leste do município, tendo como objetivo coibir a poluição visual, oferecer maior segurança no trânsito e disciplinar esta prática de comunicação conforme legislação vigente.

Os responsáveis pelas placas e faixas podem retirar seus objetos na sede da FOP até o dia 12 de setembro, como previsto em Lei. Após tal data, o material será inutilizado. Mais informações podem ser obtidas na Rua Graça Martins, 465, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo telefone 3463.7878.

