Prefeitura de S. Bárbara cobra contribuintes em cartório

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou que já começou os procedimentos para cobrar em cartório aproximadamente R$ 200 milhões em dívidas abertas com os contribuintes. Aqueles que não quitaram os valores nos últimos 30 dias através do Refis (Programa de Recuperação Fiscal) vão receber notificações para efetuar o pagamento nos próximos dias. “Caso não regularize a situação, seu nome será enviado aos órgãos de crédito como Serasa e SPC”, esclareceu a assessoria de imprensa do Executivo. Foto: Arquivo / O Liberal

Do montante incluído na dívida ativa, 70% são contas não quitadas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Além de acertar os valores devidos, os contribuintes também terão de arcar com as custas do processo de execução judicial. Não há previsão de arrecadação mínima com a medida.

“A capacidade da prefeitura de investir em obras e manter os serviços de qualidade ao cidadão é possível com a arrecadação de impostos”, justificou a prefeitura por meio de nota. Um balanço do Refis também foi publicado com o informativo mostrando que 3,2 mil contribuintes buscaram a regularização com descontos atingindo a marca de R$ 6 milhões recuperados, sendo R$ 1,5 milhão à vista.