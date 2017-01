Prefeitura de S.Bárbara identifica e multa autor de descarte

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

O responsável pelo descarte de cinco toneladas de materiais encontrados na última semana em área rural próxima a Fazenda Boa Vista, nas proximidades da entrada do bairro Santo Antonio do Sapezeiro, foi identificado pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Segundo o Executivo, a pessoa identificada é um empresário de Americana, que recebeu uma multa de R$ 2,4 mil.

Segundo informações da corporação, após um trabalho de investigação, nesta terça-feira, uma equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) acompanhou até o local um empresário de Americana que descartou entulhos, restos de usinagem, entre outros resíduos para a retirada do material. Ele teve que arcar, além da multa, com a retirada do material do local.

“O infrator foi responsável em montar uma operação para a retirada do material, com caminhões e máquinas, deixando a área como estava antes do descarte. A Prefeitura não vai tolerar nenhum tipo de descarte em nosso Município”, afirmou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Romulo Gobbi.

A Prefeitura pediu, em nota, a conscientização da população sobre a proibição do descarte. Caso alguma ação seja flagrada, a denúncia pode ser feita à Guarda Municipal ou ao setor de Fiscalização Os telefones para contato são 0800-772-8383 e 153 (Guarda) e 3463.7878 (Fiscalização).