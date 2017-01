Prefeitura de S.Bárbara abrirá processo contra dono de terreno

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Um terreno particular localizado no Jardim São Fernando, entre as ruas Limeira, Joanópolis e Colina, em Santa Bárbara d’Oeste, acumula lixo e entulho há anos, segundo moradores, e agora deve ser alvo de um processo administrativo da prefeitura do município a fim de que a limpeza seja providenciada.

De acordo com o pintor Claudio Martins de Aguiar, de 59 anos, que vive em uma casa próxima ao terreno, a área é cercada, mas o portão fica aberto e isso possibilita que seja feito descarte irregular de lixo e entulho no local. “Faz tempo que está assim, mais de anos. O pessoal vem aí de caminhonete, charrete, carriola, deixa de tudo. O terreno atrai usuário de droga também. É muito ruim essa sujeira perto de casa”, afirmou o morador.

LEIA TAMBÉM: Postes são deixados no meio de ruas do Jardim Batagin

A reportagem do LIBERAL esteve no local e constatou que a calçada do terreno tem bastante mato e, logo na entrada da área, há diversos materiais descartados. Dentro do terreno, havia um trator trabalhando na terraplanagem.

Em nota a prefeitura informou que a área é particular e já foi alvo de inúmeras intimações por conta de mato alto e descarte de entulhos. “Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente visitaram recentemente o terreno para verificar a situação do local. Mais uma vez, o proprietário receberá intimação solicitando a limpeza e providências. Além disso, um processo administrativo será aberto para que a limpeza do terreno seja efetuada e os custos sejam devidamente cobrados do responsável’, informou o executivo.