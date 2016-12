S. Bárbara

A Praça Coronel Luiz Alves, a praça Central, recebe nesta sexta-feira (23) e no sábado (24) o “Show na Praça” em Especial Fim de Ano, com a Cantata de Natal, Papai Noel e presépio. A apresentação que integra a programação de aniversário de 198 anos de Santa Bárbara d’Oeste, celebrado no dia 4 de dezembro, terá início às 20 horas com a Orquestra Barbarense de Violas, o Coral Municipal e Amigos Seresteiros.

A Cantata terá como repertório um mix de músicas sertanejas com canções natalinas para alegrar o público, como “Aquarela”, “Noite Feliz”, “Bate o Sino”, “Bom Natal”, “25 de Dezembro”, “Romance de Amor”, “Saudades da minha terra”, “Natal das crianças”, “O velhinho”, “Trenzinho caipira” e “Primavera”, da Orquestra Barbarense de Violas, entre outras.

Foto: Imprensa / Divulgação

No sábado (24) o “Show na Praça” Especial Fim de Ano tem a última apresentação às 10h, com apresentação de Kamy Costa (MPB/Rock).

Como parte da programação, os pais poderão levar seus filhos para visitar o Papai Noel nesta quinta-feira (23), das 19h às 22h, e também no sábado (24), das 9h às 15h, na Praça Central. Também nesta sexta-feira (23) haverá também pintura facial com Planeta Criança e intervenções com o Palhaço Pipoquinha. Além disso, no local pode ser conferida a Feira de Artesanato, organizada por artesãos da cidade, com horário especial.

Durante o mês a nova iluminação natalina no local encantou as famílias que também podem conferir o presépio com o menino Jesus, além do anjo iluminado. O objetivo é despertar o espírito natalino naqueles que passam pela Praça Central, além de motivar e atrair o comércio local.

