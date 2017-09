Policial mata companheira em Santa Bárbara

Foto: Facebook / Reprodução

A balconista Lorena Aparecida dos Reis Pessoa, de 29 anos, foi morta pelo policial militar Carlos Alberto Ribeiro, de 36 anos, com quem mantinha um relacionamento. O crime ocorreu por volta da 0h30 desta sexta-feira, na Vila Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste. O autor se entregou e foi preso em flagrante. Os motivos ainda serão apurados, mas a Polícia Civil suspeita de crime passional. A vítima deixa um filho pequeno. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

De acordo com o registro do caso, o policial e a vítima mantinham um relacionamento a distância após Ribeiro ter sido transferido para São José do Rio Preto. Segundo apurou a Polícia Civil, ele costumava visitar Lorena com frequência. De acordo com o delegado plantonista, Gelson Barreto, o vizinho que mora na casa da frente da vítima relatou que ouviu os disparos e viu um homem deixando o local, o que reforça a autoria do crime.

Depois de efetuar os disparos, segundo a polícia, Ribeiro se apresentou na 2ª Companhia da PM em Santa Bárbara d’Oeste, relatando que era policial e que havia cometido o crime. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo.