Polícia recebe denúncia e detém homem por tráfico de drogas

Um homem de 28 anos foi detido na noite desta quinta-feira (7), em Santa Bárbara d’Oeste, suspeito de tráfico de drogas na Rua Belo Horizonte, no bairro Cidade Nova. Policiais militares receberam denúncias anônimas de que um homem de moletom escuro e short estaria vendendo entorpecentes no local. A droga estaria guardada em uma caixa de energia elétrica localizada no lado oposto ao da rua onde o suspeito estava. Foto: Arquivo / O Liberal

Por volta das 22h40, policiais se dirigiram até o endereço e se depararam com o suspeito e sua companheira em frente a um bar. Ele foi abordado, porém, não carregava nada de ilegal. Os soldados, então, seguiram até o outro lado da rua e encontraram na caixa de distribuição de energia elétrica, 14 porções de cocaína e 13 de maconha. O suspeito negou a propriedade do entorpecente e disse desconhecer que haviam drogas guardadas no local.

O homem foi detido e apresentado no Plantão Policial. O delegado Gabriel Fagundes Toledo Netto decidiu pela elaboração do boletim de ocorrência e apuração dos fatos por meio de inquérito a ser instaurado pelo 2ºDP (Distrito Policial). O suspeito foi liberado.