Polícia prende suspeito de execução em Santa Bárbara

Um homem de 30 anos foi preso nesta segunda-feira (14) em Santa Bárbara d’Oeste suspeito de executar com oito tiros o ajudante Rodrigo Alves da Silva, de 28 anos, no último sábado, no Planalto do Sol. Ele estava em uma chácara na Rua Osório Ganeo, no Recreio Paraíso. A pedido da polícia, a Justiça já havia expedido um mandado de prisão temporária contra o acusado. Foto: Reprodução - Facebook

Por volta das 18 horas, policiais civis e guardas municipais foram informados de que o possível autor do homicídio estaria escondido com outro homem em uma chácara na Rua Osório Ganeo. No local, encontraram um vendedor de 36 anos deitado em um colchão na sala e o suspeito da execução, em uma cama no quarto. Ambos se negaram a comentar o homicídio e disseram que só falariam em juízo.

O delegado do 2ºDP (Distrito Policial), responsável pela investigação do crime, Gabriel Fagundes Toledo Netto, já havia solicitado a prisão temporária do suposto autor por um período de 30 dias. Ainda não há informações se o vendedor preso com ele também tem participação na execução, bem como a motivação do assassinato.