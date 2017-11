Polícia prende suposto traficante com R$ 12 mil em dinheiro em S. Bárbara

Foto: Polícia Militar - Divulgação

A Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste prendeu neste sábado (18) um homem de 32 anos acusado de tráfico de drogas. Foram apreendidas porções de entorpecentes e R$ 12,6 mil em espécie em sua residência, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. A prisão ocorreu num flagrante por volta das 17h30, quando R.W.A.P.V. se assustou ao ver uma viatura em patrulhamento e saiu correndo em direção à sua casa, se desfazendo, no caminho, de uma sacola plástica com cápsulas de cocaína.

Dentro da residência, os policiais tiveram de usar a força para conter o rapaz. No local, foram encontradas uma porção de crack, R$ 12,6 mil em dinheiro e mais US$ 79 que estavam guardados em uma caixa. Na delegacia, a mãe do rapaz apresentou um extrato bancário com a origem do dinheiro encontrado e a polícia devolveu a quantia, por não ter provas de que se tratava de origem ilícita.

