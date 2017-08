Polícia Militar recupera carro furtado

Uma Saveiro furtada na cidade de Piracicaba foi recuperada pela PM (Polícia Militar) em Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira (3).

Segundo a própria PM, os policiais foram informados através do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de que o veículo furtado estava sendo conduzido pelo suspeito na Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), no sentido Santa Bárbara.

LEIA TAMBÉM: Homem é detido após furtar peças íntimas

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os militares se dirigiram à rodovia e visualizaram o carro em alta velocidade. Ao avistar as viaturas, o homem tentou fugir através da Estrada do Barreirinho, também no município barbarense, mas foi alcançado.