Polícia instaura inquérito para investigar baloeiros

A Polícia Civil de Santa Bárbara decidiu instaurar inquérito para investigar as 15 pessoas que foram detidas na véspera do ano-novo, suspeitas de soltar ao menos quatro balões na cidade. Duas caminhonetes e três artefatos foram apreendidos para perícia e os envolvidos serão intimados para prestar depoimento. A investigação está sendo conduzida pelo delegado do 1ºDP (Distrito Policial), Gelson de Oliveira Barreto.

Segundo o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais, “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano”, é crime. A pena prevista é a detenção de um ano a três anos, multa ou ambas cumulativamente.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Santa Bárbara, Samuel Silas de Oliveira, os balões foram vistos na tarde do último dia 31, próximo ao novo terminal rodoviário, pelo secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil do município, Rômulo Gobbi. “Ele entrou em contato com a equipe de patrulhamento ambiental e fez o alerta”, disse. Foto: Guarda Municipal de Santa Bárbara / Divulgação

Os balões foram monitorados pela guarda e um deles caiu nas proximidades da represa da Fazenda Galvão. Outro levantou voo de um canavial na mesma região. Os patrulheiros localizaram ainda armação de dois balões. E outros dois tomaram direção de Campinas.

Uma parte dos baloeiros fugiu e outras 15 pessoas foram apresentadas na delegacia para prestar depoimento. Com elas, os guardas apreenderam cordas, 13 fogos de artifícios, dois alicates, câmera digital, dois rolos de arame – que seriam armações de balão – e dez veículos.

Somente as caminhonetes foram recolhidas para perícia. As pessoas suspeitas de soltarem os balões moram em Rio Claro, Santa Gertrudes, Hortolândia, São Pedro, Salto, Limeira e Itu. Segundo informaram à Guarda Municipal, elas estavam monitorando os balões – soltos em Rio Claro – para fazer o resgate.

Perigo

No mesmo dia, foram vistos três balões sobrevoando o aeroporto de Viracopos. Apesar do perigo, nenhum pouso ou decolagem precisou ser alterado. Há três semanas, no entanto, o aeroporto teve um problema por conta de balões.

Para evitar acidentes, em alguns momentos, os pilotos tiveram que manter os aviões voando baixo. Um deles, inclusive, quando ia aterrissar, foi obrigado a arremeter.

“Foi um fato atípico, praticado por pessoas de fora. Sempre que temos oportunidade, em palestras ou dinâmicas, alertamos sobre os riscos de soltar balões, mas por não ser algo constante na nossa região, não temos um trabalho tão intensivo, focado nessa atividade”, afirmou o comandante da Guarda de Santa Bárbara.

A Polícia Ambiental de Americana, que também responde pelo município barbarense, disse que o patrulhamento para coibir a soltura de balões é feito somente com base em denúncias.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública), por sua vez, afirmou por meio da assessoria que as polícias Civil e Militar estão empenhadas no combate à soltura de balão.

A pasta informou ainda que de janeiro a dezembro do ano passado, foram apreendidos 174 balões no Estado de São Paulo. No mesmo período, foi aplicado R$ 1,2 milhão em multas.