Polícia identifica mais um suspeito de sequestrar família de tesoureiro

A Polícia Federal identificou mais um suspeito de ter participado do sequestro da família do tesoureiro da CEF (Caixa Econômica Federal) de Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quinta-feira (9). O criminoso, no entanto, está foragido. Três homens foram presos, dois deles moradores do município barbarense e um de Americana. Foto: Divulgação-PM

De acordo com a PM (Polícia Militar), a intenção dos bandidos era roubar um carro-forte que abasteceria a agência. O tesoureiro, a mulher e uma cunhada foram rendidos em casa, por volta das 7h30. Ele foi orientado a ir para o banco e as mulheres foram mantidas em casa, reféns. Logo depois, os bandidos, no entanto, teriam deixado o imóvel rumo a agência.

LEIA TAMBÉM: Criminosos levam carro, celular e R$ 400 de mulher

Segundo a PM, o grupo pretendia utilizar o tesoureiro para pegar o dinheiro de um carro-forte que abasteceria o banco na manhã desta quinta-feira. O nervosismo do empregado, no entanto, foi percebido pelos colegas do banco e a área de segurança da CEF acionou a Polícia Federal.