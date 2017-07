Polícia fecha casa de prostituição ‘Chácara da Cigana’

Em entrevista coletiva, a delegada titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), Olívia dos Santos Fonseca, relatou que as investigações duraram cerca de dois meses e que as redes sociais auxiliaram no trabalho. “A gente monitorava as postagens da chácara feitas na internet e através disso conseguimos identificar também o aliciador, que será investigado”, afirmou a delegada.

No momento da prisão, três garotas de programa estavam na casa e relataram que trabalhavam para a mulher detida. Segundo o depoimento das funcionárias, elas recebiam R$ 100 por programa, além da comissão das bebidas consumidas pelos clientes.

“Elas trabalhavam no local por livre e espontânea vontade, não era um trabalho escravo. Elas recebiam o valor do programa e as comissões das bebidas consumidas no local”, explica a delegada. Além desses valores, os clientes também pagavam mais R$ 50,00 para usarem os quartos do estabelecimento.

LEIA TAMBÉM: Irmãos são detidos após furto de televisão

As investigações sobre o local devem continuar com o intuito de localizar o aliciador das prostitutas e outros possíveis envolvidos. Já a proprietária foi presa em flagrante pelo crime de exploração direta da prostituição. As garotas de programa foram ouvidas como testemunhas e liberadas em seguida.

Além de estar ilegal por se tratar de uma casa de prostituição, o local também não tinha documentação de funcionamento. Um ofício foi enviado à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para que outras medidas legais sejam tomadas em relação ao estabelecimento.