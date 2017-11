Polícia fala em ‘acerto de contas’ em morte de motorista

Foto: Facebook / Reprodução

O crime que matou o motorista Guilherme Alexandre Soares, de 30 anos, na tarde desta quinta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, pode ter sido um acerto de contas. Essa é a principal suspeita dos policiais envolvidos na apuração do caso. A ocorrência está sendo investigada pelo 1º DP (Distrito Policial) do município.

O crime aconteceu em frente a esposa e a filha de oito meses. Eles estacionaram o carro na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Parque Rochelle, quando, de acordo com testemunhas, um homem a pé encostou no carro e segundos depois efetuou ao menos cinco disparos – principalmente na região do pescoço e peito da vítima. A mulher e a criança não se feriram. O suspeito fugiu do local e até o fechamento desta edição não havia sido identificado.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Depois de acionado o Corpo de Bombeiros, o motorista ainda chegou a ser socorrido, mas não chegou com vida ao Pronto Socorro Edson Mano. A esposa e a filha foram levadas para prestar depoimento.