Polícia deteve suspeito errado após sequestro em agência da Caixa em SB

De acordo com o representante comercial, ele estava na cidade para representar a empresa onde trabalha em um processo de licitação na Prefeitura de Santa Bárbara. Por volta da 12h40, ele almoçava em um restaurante ao lado do banco quando dois policiais militares entraram, sacaram uma arma e ordenaram que se levantasse e fosse para o lado de fora do estabelecimento, sem explicações.

Um representante comercial de 43 anos, morador de Maringá (PR), foi detido por engano na tarde desta quinta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi confundido com um dos criminosos suspeitos do sequestro da família do tesoureiro da Caixa Econômica Federal, localizada no centro da cidade. O caso foi parar na Polícia Civil, que abrirá inquérito para apurar o ocorrido.

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Sem entender o que estava acontecendo, o representante disse que tentou dizer que estava na cidade a trabalho, que participaria de um processo licitatório, porém, não foi ouvido. Ele foi colocado no compartimento de presos de uma viatura e rodou com os policiais por cerca de 15 minutos, sendo retirado do veículo, em frente a Caixa, apenas às 14h20.

Segundo o representante, policiais o transferiram para outra viatura, onde ficou até 14h55. Depois, foi colocado no banco traseiro do mesmo veículo e seguiu com os soldados até o bairro Jardim da Paz, em Americana, onde estava a viatura do sargento que o interrogou no momento da abordagem. No local, ele recebeu de volta os documentos pessoais, o celular e as chaves do veículo da empresa onde trabalha.

De acordo com o representante comercial, o policial que dirigia a viatura do sargento teria dito de forma irônica que um Uber o levaria embora e que os gastos com o transporte foram custeados por ele. Sobre as justificativas por ter sido detido, os policiais apenas alegaram que o representante estava “na hora e lugar errados” e o mandaram embora.

O representante esteve na prefeitura. Com o ocorrido acabou perdendo o processo licitatório que participaria. No Executivo, ele foi orientado pelo jurídico a procurar o Ministério Público e lá, encaminhado para a delegacia para registro da ocorrência por abuso de autoridade.

RESPOSTA

Procurado pelo LIBERAL, o subcomandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), major Rogério Takiuchi, disse que a PM não foi formalmente comunicada do registro pela Polícia Civil. Ele não comentou a abordagem dos policiais.