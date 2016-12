Polícia detém suspeito de furtar agências bancárias

Um jovem de 19 anos foi detido, nesta quarta-feira, pela Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste suspeito de furtar duas agências do Banco do Brasil. Os crimes ocorreram na madrugada dos dias 31 de outubro, em Americana, e 18 de dezembro, em Santa Bárbara. Em depoimento, o desempregado S.O.J. confessou o furto e disse que prefere o Banco do Brasil porque o sistema deles é ineficiente.

Na manhã desta quarta-feira, policiais foram até a casa do suspeito, no Jardim Conceição, em Santa Bárbara, para apurar informações sobre o suposto envolvimento dele em furtos a agências bancárias. Dentro da casa, os investigadores encontraram um moletom cinza com R$ 700. As cédulas estavam parcialmente rasgadas e com tinta, um indício de que foram subtraídas de caixas eletrônicos, uma vez que os equipamentos têm um dispositivo para manchar as notas em caso de explosão.

Questionado, o jovem assumiu a autoria dos furtos a agências do Banco do Brasil, ocorridos nos dias 18 de dezembro, em Santa Bárbara, e 31 de outubro, em Americana. Ainda na casa dele, os policiais apreenderam um boné de cor preta, usado em um dos crimes, além do aparelho celular com o número de um segundo suspeito. Foto: Divulgação/Polícia Civil

O rapaz foi apresentado no 3ºDP (Distrito Policial) e por não se tratar de flagrante, ele vai responder os crimes em liberdade.

Os furtos ocorreram de madrugada. Em Santa Bárbara d’Oeste, a agência, que fica na região central, foi invadida por volta das 2 horas. O setor de monitoramento da instituição financeira acionou a Polícia Militar ao notar a presença de dois homens no interior do banco. Quando os policiais chegaram no local, o portão lateral estava entreaberto. Eles entraram e visualizaram um buraco que dá acesso ao interior da instituição. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Na cidade de Americana, ladrões invadiram uma agência localizada na Avenida Cillos, por volta da 1 hora. Os bandidos entraram pela janela de um banheiro do estacionamento, arrancaram os vidros, cortaram a tela e com a ajuda de uma escada, invadiram o banco.

De acordo com a Polícia, os criminosos usaram duas escadas, uma para alcançar a janela e, outra, para entrar. Já dentro do banco, abriram, com o auxílio de uma serra, um cofre localizado no segundo andar do prédio. A polícia disse que os ladrões não estouraram os caixas, apenas abriram o cofre. O valor subtraído, no entanto, não foi divulgado.