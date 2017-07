Polícia de SB recupera 44,4 mil latas de leite em pó roubadas em Araras

Além do caminhão e da carga, os assaltantes levaram um aparelho DVD, uma televisão de 22 polegadas, um botijão de gás natural, um radiotransmissor, roupas e documentos pessoais do motorista. A vítima não conseguiu descrever os suspeitos.

O caminhão que transportava a carga foi interceptado por homens armados em um veículo Cruze de cor prata, na manhã de quinta-feira, na Rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 158, em Araras. O caminhoneiro, de 69 anos, ficou seis horas refém dos assaltantes dentro de um canavial, às margens da SP-306 (Rodovia Luis Ometto), que dá acesso à cidade de Capivari. Depois de liberado e com a ajuda de moradores, ele conseguiu chegar no 1º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara, onde registrou o crime.

A Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste recuperou 1.850 caixas, cada uma delas com 24 latas de leite em pó, roubadas na última quinta-feira, em Araras. A mercadoria foi encontrada em um galpão na Rua Nivaldo José Mattedi, no Parque Bandeirantes, na madrugada deste sábado (8). Ninguém foi preso. Foto: Arquivo / O Liberal

Os policiais chegaram até a carga, no Parque Bandeirantes, após receberem informações da empresa de rastreamento de que a mercadoria estaria em um imóvel na Rua Nivaldo José Mattedi. No endereço, se depararam com um galpão destrancado e, dentro, as caixas de leite em pó. Não havia ninguém no local.

A equipe de perícia do IC (Instituto de Criminalística) esteve no imóvel e a mercadoria foi devolvida à empresa.