Polícia identifica suspeito de furto a residências

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Santa Bárbara d’Oeste identificaram o autor de dois furtos a residências. O suspeito mora em Sumaré. Os crimes foram cometidos no município barbarense e em Americana. Mas por não se tratar de flagrante, o ladrão, um estudante de 18 anos, vai responder em liberdade. Foto: Arquivo / O Liberal

O jovem foi detido na tarde desta quarta-feira (26), em uma casa na Rua das Rosas, no Parque Rosa e Silva, em Sumaré. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal. Policiais foram informados de que o carro, um Astra de cor prata com placas de Piracicaba, identificado em um furto na última terça-feira, em Americana, estava estacionado em frente uma residência na Rua das Rosas.

No endereço, os policiais foram recebidos pela proprietária do imóvel, uma manicure de 25 anos. Ela autorizou a entrada na casa, onde encontraram o estudante de 18 anos. O jovem confessou ter furtado duas residências em Americana e Santa Bárbara.