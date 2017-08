Polícia Civil investiga agressão e suposto estupro de mulher

Segundo os patrulheiros, a vítima alegou ter sido agredida pelo marido, um soldador de 41 anos. Uma equipe foi até o endereço passado pela mulher e deteve o suspeito no momento em que ele chegava no bloco de um condomínio onde o casal reside, no Bosque das Árvores.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. A corporação disse que por volta das 23h45 recebeu um chamado para comparecer em um vestiário localizado no cruzamento das Ruas Ismael Alves e Benjamim Wiezel. No local, encontraram a vítima, uma mulher de 31 anos, nua e com sinais de agressões.

A Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste investiga o caso de agressão a uma mulher em um vestiário de um campo de futebol no Jardim Santa Rita, na noite desta quinta-feira (17). De acordo com a titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), delegada Olívia dos Santos Fonseca, o crime, inicialmente, é investigado como lesão corporal e suspeita de estupro. A delegada também apura a autoria de uma foto da vítima tirada logo após a violência e que está circulando nas redes sociais.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O soldador carregava uma porção de cocaína e negou ter agredido a vítima. Neste momento, um rapaz de 21 anos se aproximou dos guardas e disse que por volta das 20 horas, a mesma mulher apareceu em um trailer de lanches onde ele estava, em frente ao condomínio, com ferimentos no rosto. Ela teria dito que havia sido agredida pelo marido, porém, ao notar que o suspeito se aproximava, escondeu-se até ele deixar o local.

Em seguida, o rapaz disse que acompanhou a vítima até o vestiário do campo de futebol e após algum tempo, um homem apareceu no local e, por motivos ignorados, passou a agredir a mulher. O jovem disse que tentou impedir a agressão, acabou levando um soco no rosto e deixou o vestiário. De acordo com o rapaz, a mulher disse que o homem era irmão dela.

A vítima foi socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Edson Mano. Ela foi ouvida pela delegada da DDM nesta sexta-feira e encaminhada para exames no IML (Instituto Médico Legal) de Americana. “Inicialmente, o crime está sendo tratado como lesão corporal, mas como ela estava embriagada e não tinha capacidade de reagir, se constatado conjunção carnal recente, será investigado estupro”, declarou Olívia.

De acordo com a delegada, tanto o marido como o rapaz são investigados. “Uma terceira pessoa também já foi identificada”, disse. Além da vítima, a titular da DDM também ouviu os guardas que atenderam a ocorrência e o zelador do vestiário onde ocorreu o crime. “A perícia já esteve no local e a partir dos laudos tomaremos as providências cabíveis”.