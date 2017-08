PM utiliza balas de borracha para conter “baderneiros”

Foram 32 reclamações de moradores registradas via COPOM e na Base Comunitária da PM no Jardim Europa, sobre “baderna” na Rua Angelo Sans, próxima a Avenida Augusto Scomparim, na madrugada de domingo (13), em Santa Bárbara d´Oeste. No local, havia cerca de 400 pessoas reunidas “promovendo perturbação do sossego, direção perigosa e interdição de via pública”, conforme informou a polícia.

As viaturas, bem como os PMs foram recebidos com pedras e garrafas lançadas por “baderneiros” que estavam no local. O reforço foi chamado. Para conter os “ânimos” dos mais alterados e dispersar a multidão, a polícia fez uso de três bombas de efeito moral e disparou seis tiros de bala de borracha naqueles que insistiam em arremessar garrafas e outros objetos contra os agentes.

Com isso, a multidão foi dispersada e a via liberada para trânsito. Na ação não houve pessoas feridas ou danos ao patrimônio público ou privado.