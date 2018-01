PM prende homem que ajudaria a matar policial

O açougueiro C.D.T.B., de 34 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (5) no conjunto habitacional Bosque das Árvores, em Santa Bárbara d’Oeste, após não retornar da saidinha de Natal e Ano Novo, o que deveria ter acontecido até a última quinta-feira (4). Segundo informações da PM (Polícia Militar), ele teria comentado em um churrasco que antes de voltar para a penitenciária de Pacaembú, onde cumpria pena por roubo, tinha a missão de executar um policial na cidade.

Nesta sexta, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem conhecido como “Perna” estava no local e não havia retornado da saidinha de Natal e Ano Novo. Os policiais foram até o condomínio por volta das 22h, localizaram o suspeito e o levaram para a delegacia.

Os policiais questionaram o homem sobre o comentário a respeito da missão de matar um policial, e ele disse que não seria ele quem executaria, mas teria que participar como motorista do veículo que usariam. O suspeito disse que quem cometeria o homicídio seria seu comparsa conhecido como “Irmão BO”, que reside na cidade de Sumaré, também foragido da Justiça. Ele não informou, no entanto, o endereço do outro suspeito.