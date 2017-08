Policiais doam cobertor a eletricista que dormia na rua

Sem dinheiro para se hospedar em um hotel, o homem estava dormindo na rua e, em função do frio, estava precisando de um cobertor. Diante da impossibilidade de levar o eletricista para um local onde pudesse dormir, os policiais deram um jeito de arrumar o cobertor e ainda orientaram o homem sobre melhores opções onde ele pudesse dormir e se esconder do frio.

Segundo o soldado Tiago Rodrigues, durante patrulhamento no Residencial Furlan, o homem abordou a viatura por volta das 2h15 e disse aos policiais que havia vindo de Minas Gerais para uma entrevista de emprego, que já havia acontecido há quatro dias, e aguardava a resposta sobre o trabalho.

Uma solicitação inusitada foi atendida por policiais militares de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta terça-feira (22). Um homem que aguardava uma resposta de uma entrevista de emprego em uma empresa dormia na rua e, em função do frio, pediu um cobertor ao policiais.

“É algo bem diferente e que a gente conseguiu transformar numa boa ação. Ele acionou a viatura, chamou por nós e falou que sentia muito frio onde ele estava e perguntou se a gente poderia providenciar um lugar para ele ficar e aí na impossibilidade de a gente verificar um melhor lugar para ele ficar, a gente tentou falar para ele ficar debaixo da quadra da escola ali. A gente ligou na companhia (da Polícia Militar), porque tem campanha do agasalho, mas como sempre pega e já vai levando para as instituições, nesse dia não tinha nenhuma. Aí eu lembrei que eu tinha uma coberta extra no carro e a gente foi lá e levou para ele. Ele se sentiu muito agradecido”, comentou o soldado.

Também participaram da ação em Santa Bárbara o 2º sargento Talles Augusto e o soldado Rafael Almeida.

