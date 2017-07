Plano Diretor sai do regime de urgência na Câmara

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, o vereador Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR), declarou nesta sexta-feira (28) que vai retirar do regime de urgência o projeto que define o Plano Diretor do município para os próximos dez anos. A prefeitura havia apresentado a proposta no dia 17 e pedido que fosse votada. Com a mudança, o texto segue em tramitação normal por três meses entre os parlamentares que poderão pedir pareceres técnicos sob o tema e até estender este prazo. O Plano Diretor atualiza, entre outros temas, a divisão da cidade em zonas, as metas para expansão de vias e estabelece normas para novos empreendimentos se instalarem na cidade. Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

“Em virtude da importância do Plano Diretor para o desenvolvimento do nosso município pretendemos ampliar o debate ao máximo de pessoas, contemplando diferentes reivindicações, sem nos esquecermos do impacto desse projeto ao meio ambiente”, afirmou Kadu, por meio de nota. O vereador está atendendo um pedido feito pelo ex-parlamentar Antonio Pereira (PT) que atualmente coordena o Fórum de Cidadania, entidade que já se manifestou contrariamente à divisão regional proposta pelo Executivo.

Além de uma nova audiência pública sobre o tema, o presidente da câmara se comprometeu em promover um seminário técnico com especialistas na área como urbanistas e promotores, além de marcar reuniões em diferentes bairros para discutir com a população a proposta. “Nossa intenção é iniciar os debates já na próxima sessão, alertando a população sobre a importância desse projeto e obtendo grande adesão para nossa audiência pública, que será a última oportunidade para que a população em geral participe com sugestões a essa propositura”, concluiu Kadu.