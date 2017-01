Pizzaiolo procurado por roubo é preso por tráfico

Um pizzaiolo de 18 anos procurado por roubo foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (4), em Santa Bárbara d’Oeste, por tráfico de drogas. Policiais militares chegaram até o acusado após denúncia de que um foragido da Justiça estaria comercializando entorpecentes em uma casa de fundos na Rua Caramurus, no bairro São Francisco 2.

Os soldados cercaram a residência e ao perceber a presença das viaturas, o pizzaiolo D.B.S. tentou fugir pela laje, mas foi impedido pelos policiais. Em busca no imóvel, eles encontraram na sala, embaixo de um móvel, uma porção de maconha, de crack, de um pó branco e dois pinos de cocaína.

Ainda dentro da casa, os policiais apreenderam embalagens para acondicionar drogas, papel filme, papel alumínio e tesoura. No armário da cozinha, foi localizado R$ 244. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Questionado, o jovem afirmou que usava a casa para fracionar e embalar a droga. O entorpecente, segundo o pizzaiolo, era entregue na Avenida Antônio Moraes de Barros, no bairro Parque do Lago, para ser vendido por outras pessoas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o jovem deixou o presídio no dia 12 de dezembro por causa de um alvará de soltura. No dia seguinte, no entanto, foi emitido um mandado de prisão contra o pizzaiolo por roubo. Ele foi recolhido na cadeia de Sumaré, onde fica à disposição da Justiça.

