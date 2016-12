S. Bárbara

Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Iniciada em 2010, e com previsão de conclusão para 2012, a obra do polo aquático César Cielo, em homenagem ao nadador barbarense campeão olímpico, deve ser retomada no próximo ano pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste com um aporte financeiro do governo federal na casa dos R$ 3 milhões, confirmado pelo Ministério dos Esportes ao prefeito Denis Andia (PV) em visita a Brasília. Ainda não há ainda uma previsão para a entrega da piscina, que estará integrada ao CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), que está em andamento no mesmo local, no Jardim Itamaraty.

A construção da piscina teve início no governo Mário Heins (PDT), mas foi interrompida na administração atual com o rompimento do contrato. Denis afirmou que diversas incoerências motivaram o rompimento. “É uma obra absolutamente mal dimensionada. Um projeto com uma porção de deficiências na sua utilização, uma piscina que não tem sequer vestiário. Para a infelicidade do município, a execução ficou a cargo de uma empresa irresponsável, que durante o período de execução, ainda antes de eu ser prefeito, tinha uma série de procedimentos que dificultaram o andamento da obra”, relatou o prefeito.

No tempo em que ficou parada, a piscina chegou a acumular diversas vezes água da chuva, o que preocupou moradores vizinhos por conta da dengue. Agora, a prefeitura quer concluir a obra e melhorar o projeto.

“Busquei, recentemente, junto ao Ministério dos Esportes, uma repactuação de todo processo. Foi uma das coisas que eu fui fazer em Brasília recentemente. Fui recebido pelo secretário nacional dos Esportes de Alto Rendimento. Firmamos um novo aporte orçamentário que será definido, mas é acima de R$ 3 milhões, para concluir e ir um pouco além. Vamos mudar o processo construtivo porque o revestimento da piscina não pode ser qualquer um. Ele precisa ter um aferimento técnico que permita que a piscina seja de competição com padrões olímpicos”, explicou Denis.

Uma vez que o projeto da piscina prevê a construção de vestiários, a prefeitura iniciou no entorno as obras do Centro as raias de atletismo e ginásio. “O que nós buscamos com isso é suprir essa deficiência do projeto com uma estrutura complementar através do CIE. No contexto geral, nós desenvolvemos todo o espaço ali. Com a solução dessa repactuação, creio que a gente tenha um complexo todo nos próximos anos”, disse o prefeito.