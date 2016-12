S. Bárbara

Um pintor de 40 anos foi preso em flagrante por volta das 2h deste sábado ao tentar furtar uma bateria de um caminhão estacionado na Rua Euclides da Cunha, no bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias de que um homem estava tentando furtar um veículo na Rua Emboabas, no mesmo bairro. O ladrão, segundo informações, estaria num Ford Fiesta branco.

A guarnição foi até o local e encontrou o veículo da denúncia estacionado na Rua Euclides da Cunha, próximo a um caminhão. Dentro do caminhão, os policiais flagraram o pintor C.S.P., de 40 anos, tentando furtar a bateria do veículo, sendo que ele já havia, inclusive, cortado os fios elétricos.

Segundo a vítima, um autônomo de 37 anos, o assaltante arrombou a porta do caminhão para fazer o furto, já que o veículo estava travado. Além da bateria, a polícia apreendeu ferramentas como martelo e chave de fenda, além de um CD player e um celular.