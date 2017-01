Peixes morrem sem oxigênio em Santa Bárbara

Centenas de peixes da lagoa do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d´Oeste, estão morrendo diariamente desde o final do ano passado pelo fato de dois aeradores que fazem a oxigenação do local estarem apresentando falhas técnicas. Os equipamentos – que oxidam matéria orgânica e melhoram a qualidade da água – foram comprados em fevereiro de 2015, após outro episódio de falta de oxigenação que causou a mortandade. Os aeradores perderam o prazo de garantia, sendo que um deles foi retirado no dia 18 de dezembro e encaminhado para o conserto.

Segundo o responsável pela manutenção do parque, Erasmo Francisco da Silva, uma semana após a retirada do primeiro aerador os peixes começaram a aparecer mortos. Só então foi constatado que o segundo equipamento apresentava falhas. “Algumas pessoas notam que os peixes estão morrendo e vem perguntar. Nós explicamos que é por problemas nos aparelhos, mas muitos não entendem e acham que é ‘poluição’”, comentou. O servidor conta que chega a retirar cerca de 130 peixes mortos diariamente, antes da abertura do parque. A assessoria de imprensa da prefeitura, no entanto, diz que desde o dia 26 de dezembro foram 15 quilos de peixes descartados, o que daria um pouco mais de 200.

Foto: Mariana Ceccon - O Liberal

Depois de recolher os animais, os servidores costumam ensacar os peixes e aguardar a passagem do caminhão de lixo. “O duro é o cheiro porque a retirada deste material só acontece no final da tarde”, complementou Silva. A lagoa, que possui 2,5 metros de profundidade, tem 11 espécies de peixes, entre elas tilápias, matrinxã, pacu, lambaris e camborjas.

Por meio de nota, a prefeitura informou que o processo para o conserto de um equipamento deve ser realizado o mais rápido possível, mas não estabeleceu prazos. “ A empresa fabricante fará uma vistoria para verificar se há possibilidade de reparo da máquina sem custos ao município”, escreveu a assessoria de imprensa. Enquanto isso, a lagoa continua com o outro aerador que também apresenta problemas.

Para evitar superpopulação e falta de oxigênio a prefeitura também promove eventos anuais de pesca. Condicionado a doação de alimentos para o Fundo Social, os interessados se inscrevem para um dia de pesca na lagoa.

