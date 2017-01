Parceria rendeu R$ 10,6 mi em obras para Santa Bárbara

Uma prática considerada inovadora pelo prefeito Denis Andia (PV) rendeu a Santa Bárbara d’Oeste, entre 2014 e 2016, R$ 10,6 milhões em obras e intervenções custeadas por empresas que investiram no município. Entre as construções estão praças, áreas de lazer, pontes, reformas, entre outras ações que não mexeram nos cofres da prefeitura. A parceria, fruto de uma ideia do Chefe do Executivo, tem até uma “biblioteca de obras” para serem apresentadas a empreendedores que chegam ao município. A “ferramenta” será mantida pelo município, e é uma aposta diante da crise econômica.

De acordo com o prefeito, a parceria é uma nova alternativa de investimentos em obras necessárias a população sem que a prefeitura precise gastar com verbas que são imprescindíveis nas áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança. Denis explicou que, quando uma empresa passa a empreender na cidade, a prefeitura sugere aos empresários obras que são necessárias para o município, mas que não seria possível fazer sem verbas externas. O sistema não envolve transferência de verbas, segundo o prefeito, e sim, prestação de serviço.

BANCO. “A prefeitura criou um banco de obras, uma biblioteca de obras que gostaria de ver realizada na cidade, e que não tem condição de fazer com os recursos próprios. E a partir dessa biblioteca nós vamos selecionando, dependendo do investimento que a empresa tem, quanto maior é o investimento que ela faz no município, possivelmente maior seja o lucro que ela pretenda obter, então vamos oferecendo oportunidades de ela interagir com a comunidade. A gente oferece um projeto que ela possa adotar, dentro da capacidade e disposição que a empresa tenha em fazer isso.

Ela não é obrigada a fazer isso em nenhum momento”, explicou o prefeito.

Denis disse que é passado um memorial descritivo de materiais necessários para a obra e qual é o projeto. Esses dados não envolvem valores, e sim, quantidade. “Quando chega num consenso, é celebrado um termo de doação dessa obra, constando todos os requisitos, como se fosse um contrato mesmo de execução, e cabe à prefeitura fiscalizar a execução daquilo que foi assinado nesse termo”, disse Denis. Também segundo o prefeito, as obras são propostas de acordo com o perfil das empresas, a fim de que realizem obras que estão acostumadas a fazer e não tenham dificuldade em realizar. Empresas fornecedoras da prefeitura não participam da iniciativa, segundo o prefeito. Nesse formato de parceria, a prefeitura conseguiu executar 25 obras, e outras cinco estão em andamento. Na biblioteca de obras, ainda há 12 projetos que podem ser adotados por empresas no futuro, segundo o prefeito.

Denis considera que esse tipo de parceria causa uma revolução na maneira do Poder Público lidar com empresas. “No Brasil, existe uma prática distorcida entre empreendedores e poder público, que muitas vezes canalizam seus interesses para coisas ilegais. Nós buscamos a mesma disponibilidade que essas empresas têm, mas canalizando para coisas boas”, disse.

Foto: Clayton Damasceno/O Liberal

Intervenções feitas pela iniciativa privada em Santa Bárbara

Duplicação da Avenida Mogi Guaçu

Reforma do Velório Municipal

Calçadas e estacionamento do velório

Nova ponte no Alambari de baixo

Revitalização da Av. Charles Keese Dodson

Drenagem no Jardim Conceição

Revitalização da Praça Central

Novo pátio da Usina Santa Bárbara

Iluminação da Usina Santa Bárbara

Área de lazer do São Joaquim

Área de lazer do Jardim Europa

Área de lazer do Laudissi

Área de lazer do São Francisco

Área de lazer do Jardim Europa (Av. da Amizade)

Pintura dos ginásios Mirzinho Daniel e Djaniro Pedroso

Fachada do Novo Centro de Especialidades

Caminho dos Flamboyants

Equipamentos esportivos

Revitalização da Praça da Migração

Área de lazer do Dona Regina

Área de lazer do Vista Alegre

Área de lazer do Residencial Furlan

Área de lazer do Inocoop

Área de lazer do Nova Conquista

Área de lazer do Conjunto Roberto Romano

Intervenções em andamento