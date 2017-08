Um painel eletrônico começou a operar no Novo Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste, informando aos passageiros, em tempo real, os horários previstos para a chegada dos ônibus.

Com cores diferenciadas, o equipamento indica o número da linha, o prefixo do ônibus, o horário previsto de chegada e se o veículo está adiantado ou atrasado, conforme os dados cadastrados no serviço.

