Pai e filho furtam pisos para construir parque para crianças

Pai e filho foram detidos na noite desta quarta-feira (10), em Santa Bárbara d’Oeste, por furto de pisos da obra do Corredor Metropolitano. O material foi encontrado em uma APP (Área de Preservação Permanente), no Parque Zabani. Ambos alegaram que pretendiam revitalizar o local e construir um parque para as crianças do bairro brincarem. Foto:

Por volta das 23h30, guardas municipais foram informados de que dois homens em um carro modelo Gol, de cor preta, estariam furtando pisos de concreto na Avenida São Paulo, na altura do número 2.667. Pai e filho – um cantor de 42 anos e um técnico de 24 anos – foram surpreendidos descarregando o material em uma APP, na Rua Plácido Ribeiro Ferreira, em frente a casa onde moram.

LEIA TAMBÉM: Criminosos levam carro, celular e R$ 400 de mulher

Eles alegaram que aquela já era a quarta viagem que faziam e que pretendiam usar os pisos – cerca de 200 – para revitalizar a área e construir um parque para as crianças. O caso foi apresentado no Plantão Policial e o delegado Gelson Aparecido de Oliveira Barreto decidiu por liberar os suspeitos após registro da ocorrência por furto.