Ônibus com ar-condicionado vira ‘oásis’ no calor

Assim que entrou em um dos dois ônibus com ar-condicionado da frota municipal de Santa Bárbara nesta sexta-feira, por volta das 15h, a auxiliar Patrícia Gabriela, de 32 anos, exclamou para sua amiga: “olha, tem ar-condicionado nesse”.

Aliviada do calor que fazia no terminal, ela elogiou o veículo equipado. Apesar de amenizar as altas temperaturas do início de verão, os usuários ainda reclamam da pouca quantidade de veículos e relataram que nos dias mais quentes e ensolarados, o ar-condicionado acaba não dando conta de resfriar todo o coletivo.

LEIA TAMBÉM: Menor é apreendido por tráfico no Jardim Esmeralda

A reportagem do LIBERAL andou como passageira na “novidade” do Terminal Municipal até as proximidades da loja Havan, em Santa Bárbara, e conversou com os usuários do transporte público. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A auxiliar de limpeza Rosana de Fátima dos Santos, de 45 anos, utiliza o ônibus diariamente, e já se adaptou para tentar sempre pegar o veículo com ar-condicionado para ir para casa após o trabalho.

“Pra mim, foi ótimo, porque no calor dá uma refrescada. No frio, fica um pouco desconfortável, tem que colocar um ‘basiquinho’, senão fica gelado”, afirmou a passageira. Ela destacou, no entanto, que nos dias mais quentes, o ar não é suficiente. Mesmo assim, ela prefere utilizar o veículo equipado.

LEIA TAMBÉM: Denis pede retorno urgente de cobrança sobre iluminação

Segundo informações da prefeitura, os dois ônibus foram adquiridos em setembro do ano passado e colocados em circulação nas linhas em que há mais passageiros: Jardim Europa via Avenida da Amizade (utilizado pela reportagem) e Santa Rita-Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Nas plataformas dessas linhas, no entanto, alguns passageiros relataram que nunca nem viram os veículos com ar-condicionado.

“Eu nunca vi, sempre pego os que têm a janela aberta mesmo. Não estava nem sabendo que tinha, mas seria bom colocarem mais, principalmente por conta das crianças nesse calor que está fazendo”, afirmou o porteiro Paulo Amaral, de 30 anos, que estava com um bebê, e não pegou o ônibus com ar-condicionado porque um veículo sem o equipamento passou antes.

De acordo com a prefeitura, a população aprovou a medida, mas ainda não há previsão de compra de novos veículos na cidade. A frota atual ainda tem cerca de 3 anos de circulação.