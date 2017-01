Obra vai reforçar abastecimento na zona leste de S.Bárbara

Foto: Divulgação

O abastecimento de água será reforçado na zona leste de Santa Bárbara d´Oeste com o início da nova etapa da instalação da adutora de água tratada, de 450 milímetros de diâmetro. De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a intervenção começou nesta semana na Rua Vereador José Rego, no Jardim Souza Queiroz, no trecho atrás da ETA IV – Estação de Tratamento de Água – , próximo aos reservatórios que abastecerão a adutora. A obra seguirá pelo bairro até a margem da Avenida Santa Bárbara.

Ainda segundo o departamento, cerca de 80% da nova tubulação já está concluída. São 4.950 metros de extensão, que compreende o percurso entre a estação de tratamento até o reservatório existente no Jardim Amélia, local de onde a água potável será distribuída para a zona leste. A medida deve minimizar transtornos com interrupções no fornecimento de água caso ocorram manutenções no atual sistema de adução.

