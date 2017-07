Obra do DAE altera trânsito entre os bairros Vista Alegre e Olaria

Quem estiver no Vista Alegre ou Santa Alice e quiser acessar a região do Parque Olaria, deve acessar o desvio pela Estrada do Barreirinho e seguir pela Vila Sartori, na Rua Costa Rica. Já pra quem estiver no Rochelle II ou Parque Olaria o caminho é o inverso.

Durante o período, a via recebe movimentações de máquinas, caminhões e homens trabalhando na instalação dos tubos de 900 milímetros de diâmetro num percurso de 300 metros, que compreende as dependências da Represinha até a Rua Antonio Franzone, que foi de onde teve início a primeira etapa da obra.

A partir desta segunda-feira (24) a rua Juvenal Sabino Sandoval, próxima da ponte que liga os bairros Santa Alice, Vista Alegre, Rochelle II e Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, estará interditada por um período de 20 dias. Interdição tem como motivo a obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de instalação da adutora de água bruta no trecho da Represinha – Estação Elevatória Santa Alice.

Após este trecho, a próxima intervenção acontecerá pela Avenida Anhanguera, na altura do Jardim São Francisco, onde haverá a travessia dos tubos nesta via de grande movimento de veículos. Na ocasião, o DAE voltará informar com antecedência.

A instalação da adutora de água bruta está com 70% concluída e faz parte da obra de ampliação do sistema da ETA (Estação de Tratamento de Água) IV, que fica no Jardim Souza Queiroz, com investimentos na ordem de R$ 15,6 milhões, entre repasse do governo federal e contrapartida do DAE.

