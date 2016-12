S. Bárbara

O pedido de criação de uma segunda Zona Eleitoral em Santa Bárbara d’Oeste, que tramita no TRE (Tribunal Regional Eleitoral), esbarra na aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 55, a chamada PEC do teto de gastos, aprovada no Senado Federal. De saída do comando da 186ª Zona Eleitoral, o juiz Thiago Garcia Navarro Chicarino disse em entrevista ao LIBERAL que essa deve ser a meta de quem assumir em 2017, já que, em sua análise, o município necessita da ampliação para melhorar os trabalhos.

De acordo com informações do TRE, o pedido ainda está sob análise do Tribunal e devem ser levadas em conta questões orçamentárias que podem estar atreladas à PEC 55. A questão financeira é a principal na contramão do pedido, já que o aumento incluiria gastos com o prédio, mobiliário, funcionários e juiz eleitoral.

Chicarino reconhece a dificuldade financeira, mas recomenda a duplicação. “Há o pedido junto ao TRE de São Paulo, mas o problema é financeiro e bem mais complexo. Mas os dados objetivos principais da resolução nós temos. O processo ficou parado em 2016 por ser ano de eleição e esperamos que em 2017 consigamos continuar o trâmite”, afirmou.

Na opinião do juiz, o número de eleitores de Santa Bárbara é suficiente para o funcionamento de duas Zonas Eleitorais. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o município possui 139 mil eleitores. Na vizinha Americana, por exemplo, onde existem duas zonas, o eleitorado chega a 170 mil. A resolução do TRE não especifica o número mínimo para que seja feita a duplicação.

De acordo com o magistrado, a duplicação iria facilitar e otimizar o serviço na cidade. “Haveria uma divisão dos trabalhos relacionados à eleição com dois juízes eleitorais fazendo o trabalho. Haveria também otimização e agilização dos processos, ações e dos trabalhos do dia a dia, como requerimento eleitoral, cadastramento”, afirmou.

O cadastramento biométrico, inclusive, deve ser realizado em 2017 na cidade, segundo o juiz, mas ele acha difícil que todos os eleitores passem pelo processo até o próximo pleito. Desta forma, o município deverá ter eleições híbridas novamente em 2018.