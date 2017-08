Nova passarela é instalada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques

A revitalização da Avenida Corifeu de Azevedo Marques recebeu nesta quarta-feira (2) uma nova passarela colocada sobre o Ribeirão dos Toledos, interligando o Parque Araçariguama ao Bosque da Vila Sartori, em Santa Bárbara, que terá 500 árvores e 200 ipês rosas. Foto: Imprensa/Divulgação

Após a entrega da primeira fase da revitalização, em trecho entre o Centro Social Urbano e o Parque dos Ipês, os serviços avançam no trecho entre a Garagem do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e o Parque Araçariguama. Um projeto é executado com nova passarela, deck de observação, novas calçadas com piso intertravado, nova iluminação por LED, acessibilidade, plantio de grama, novas espécies de árvores e paisagismo.

Paralelo a revitalização da Corifeu, o bosque no lado da Vila Sartori será interligado aos parques Araçariguama e Ipês, consolidando um parque linear pela avenida revitalizada.