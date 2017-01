Na 1ª sessão do ano, vereadores de SB acatam vetos e aprovam projetos

A relação harmoniosa entre câmara e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, pregada pelo prefeito Denis Andia (PV) e pelo presidente da Casa de Leis, vereador Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR), ficou evidenciada durante a primeira sessão do ano, realizada nesta terça-feira. Quatro vetos do Executivo foram acatados e dois projetos tiveram aprovação unânime, sendo que um deles autoriza a venda de uma área do município. O outro é sobre um convênio com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Nos últimos dois anos, o prefeito não teve vida fácil em relação aos projetos que vetava, já que a maioria era derrubada pelos vereadores. Ele inclusive se reuniu após as eleições com cada parlamentar e também com todos eles coletivamente em um encontro na câmara, na semana passada.

De acordo com levantamento do Legislativo, em 2015 foram 7 vetos acatados contra 26 rejeitados, enquanto no ano passado os vereadores derrubaram 21 e acataram 8. Na primeira sessão do ano, no entanto, o cenário parece ter mudado, já que os quatro vetos acatados nessa primeira sessão já são metade do total dos anos anteriores. Foto: Câmara de S.Bárbara / Divulgação

O primeiro veto foi sobre o projeto que visava ampliar os requisitos para a nomeação de conselheiro tutelar. Na justificativa, o prefeito apontou que a iniciativa modificaria uma lei que, na verdade já havia sido revogada. No veto seguinte, os vereadores acataram a posição do Executivo de que a proposta sobre a fiscalização em casos de interrupção nos ramais públicos de água e esgoto seria inconstitucional.

A terceira proposta vetada era de autoria do vereador José Antonio Ferreira (PSDB), que acabou acatando seu próprio veto. A iniciativa buscava destinar 5% das vagas em concursos para idosos, mas na justificativa o prefeito afirmou que esta iniciativa fere o princípio da isonomia, que garante condições de igualdade a todos. No último veto foi derrubado o projeto do vereador Felipe Sanches (PSC), que determinava a distribuição de medicamentos nos prontos-socorros da cidade aos finais de semana. A justificativa foi a falta de farmacêuticos.

ENTENDIMENTO

Para o presidente da Câmara, Kadu Garçom, os quatro vetos não eram difíceis de serem acatados, mas as votações desta terça apontam para a harmonia citada por ele e pelo prefeito. “Essa câmara é mais tendenciosa a ser mais harmônica e entender o Executivo. Eu acho que divergências vão acontecer, mas começa acenando para um entendimento. A câmara quer uma relação mais positiva e de resultados com o governo”, disse Kadu. Ele falou que sua intenção é fazer a ponte entre o Legislativo e o Executivo durante sua gestão.