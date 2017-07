Mulher volta atrás, admite que não foi estuprada e é indiciada

Uma dona de casa de 24 anos mentiu que sofreu um estupro durante uma festa realizada na madrugada do último domingo (2), em uma residência na Vila Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste. O suposto crime foi registrado no Plantão Policial e encaminhado para investigação na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O homem apontado pela dona de casa como o autor foi localizado pela polícia e prestou depoimento nesta terça-feira. No dia seguinte, a mulher voltou a ser ouvida e negou o estupro. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Após a confissão, a dona de casa foi indiciada por denunciação caluniosa, com uma pena prevista de dois a oito anos de reclusão. “Na segunda-feira, as investigadoras foram lá, levantaram quem seria o suposto estuprador, o local que foi a festa, outros convidados. Na terça, o suposto autor compareceu na delegacia, explicou o que aconteceu e na quarta, pedimos para buscá-la e ela confessou [a mentira]. Só que na segunda-feira, ela veio aqui [na DDM] pegar a requisição de IML (Instituto Médico Legal) e não falou nada”, afirmou a titular da unidade, delegada Olívia dos Santos Fonseca.

“Ela argumentou que não aconteceu nada do que ela falou, disse que tem plena consciência do que aconteceu, que ingeriu bebida alcoólica, drogas e teve uma discussão com o companheiro. Ele teria visto uma secreção na virilha dela e a obrigado mostrar as partes íntimas, a coagiu, bateu nela. Ela se sentiu pressionada e acabou inventando o crime”, declarou Olívia. A DDM instaurou um outro procedimento para apurar a suposta agressão praticada pelo marido da dona de casa.