Mulher reage a assalto e bandido tenta estuprá-la

Uma mulher de 57 anos foi assaltada na manhã deste domingo (15), em Santa Bárbara d’Oeste. Ela reagiu ao roubo e o suspeito ameaçou estuprá-la e matá-la. O crime aconteceu por volta das 5h30, na Avenida Alfredo Contato, no bairro São Fernando. O agressor só não cumpriu com as ameaças porque populares saíram em defesa da vítima e ele fugiu.

Segundo D.O.M., ela fazia caminhada pela praça Dona Regina, na Avenida Alfredo Contato, quando um homem se aproximou e a agarrou pelo pescoço. A vítima, que carregava uma faca de cozinha, tentou atingir o suspeito, porém, a faca entortou. O agressor, então, disse que como ela havia tentado matá-lo, ele iria estuprá-la e matá-la.

O suspeito teria pego o celular da vítima e tentado arrastá-la para uma área de mata. Populares, no entanto, perceberam a ação e saíram em defesa da mulher. Assustado, o homem fugiu.

A Polícia Militar chegou a ir até o local e com base nas características do criminoso, tentou encontrá-lo, sem sucesso. A vítima, que teve ferimentos na língua, foi orientada pelos soldados a procurar a delegacia do município e registrar a ocorrência. O caso foi encaminhado para investigação na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).