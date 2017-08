Mulher que gerenciava casa de prostituição será solta

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma mulher de 43 anos, conhecida como Cigana, deverá aguardar o julgamento sobre o crime de exploração sexual em liberdade, após o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) acatar nesta quinta-feira (24) o pedido de Habeas Corpus feito pela defesa da acusada.

Cigana foi presa em flagrante no dia 25 de Julho, acusada pelos crimes de ufanismo, favorecimento à prostituição e casa de prostituição. O estabelecimento, conhecido como “Chácara da Cigana”, funcionava no bairro Gerivá, em Santa Bárbara d’Oeste, e foi fechado pela Polícia Civil no mês passado.

De acordo com o advogado da acusada, William Oliveira, o alvará de soltura deverá ser liberado nesta sexta-feira (25) e dessa maneira a sua cliente poderá aguardar o julgamento em liberdade. A audiência está marcada para Outubro.